Расходы на администрацию Путина в 2019 году увеличатся на почти 3 млрд рублей

Траты на аппарат главы государства в текущем году вырастут на 3 млрд рублей, пишут "Открытые медиа", ознакомившиеся с поправками к федеральному бюджету на 2019 года.

Половина из этой суммы - 1,6 млрд рублей - уйдет на заработные платы сотрудникам администрации президента. Следовательно, траты АП на жалованье своим работникам в 2019-м увеличатся на 17% - до 10,6 млрд рублей, а общие расходы составят 24,4 млрд.

Оставшиеся 1,2 млрд рублей будут потрачены на канцелярию.

Дополнительно Путин выделил 44 млн рублей на организацию мероприятий со своим участием.

Поправки к бюджету-2019 были внесены Минфином в мае. В июне их одобрила Госдума, в начале июля - Совфед, а накануне, 18 июля, подписал Владимир Путин.