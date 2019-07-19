Генерала ФСБ вызвали на допрос после жалобы Шестуна

Обвиняемый в крупном мошенничестве экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун рассказал через своего адвоката Олега Шляхова о том, что после его жалобы на вымогательство со стороны сотрудников ФСБ одного из них вызвал на допрос Следственный комитет. Речь идет об Иване Ткачеве, имеющем генеральское звание, пишет "Интерфакс".

В нескольких своих жалобах подследственный указывал конкретные имена и суммы. Кроме того, он выкладывал в интернет записи разговоров с чиновниками и силовиками, ставивших ему свои условия для того, чтобы его перестали преследовать.

Возбуждение против него уголовного дела Шестун прололжает считать политическим заказом и вины своей категорически не признает. Ущерб от инкриминируемых ему махинаций с подмосковной землей следствие оценивает в сотни миллионов рублей. В СИЗО он находится с лета 2018 года. До того он поддержал "антимусорные" митинги, с которыми и связывает свои неприятности.