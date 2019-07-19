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Муниципал

16:35

В Горизбиркоме признали обоснованным отказ регистрировать «яблочников» кандидатами в депутаты МО «Гагаринское»

фото ЗакС политика В Горизбиркоме признали обоснованным отказ регистрировать «яблочников» кандидатами в депутаты МО «Гагаринское»

Девять выдвиженцев от партии «Яблоко», ранее не допущенных до выборов в МО «Гагаринское» местной избирательной комиссией, не смогли отменить это решение через Горизбирком. Рабочая группа ГИК рекомендовала ИКМО отказать в регистрации, сообщил ЗАКС.Ру «яблочник» Юрий Филиппов.

По его словам, незарегистрированным кандидатам пришли извещения о том, что 19 июля состоится заседание рабочей группы. Однако в ГИКе они выяснили, что это заседание уже прошло.

- Здесь выяснилось, что рабочая группа уже состоялась раньше, и вопрос рассмотрели без нас, - отметил Филиппов.

Напомним, ЗАКС.Ру рассказывал как председатель ИКМО «Гагаринское» Алекси Цхададзе участвовал в схеме намеренного затягивания очереди в избирательную комиссию. Он делал вид, что работает, жаловался, что засыпает от безделья, и утверждал, что не боится уголовной ответственности. Публикация стала поводом для обращения в правоохранительные органы.

Цхададзе был направлен в состав ИКМО «Гагаринское» по рекомендации Горизбиркома. Он продолжает исполнять свои обязанности и зарегистрировался кандидатом в депутаты муниципального совета МО «Звездное».

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