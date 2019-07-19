Шендерович: Весь диалог с обществом стал вестись только через ОМОН

Публицист и писатель Виктор Шендерович обозначил новый тренд, который задан действующей российской властью. Об этом он судит по тому радикализму, с которым в массовом порядке были сняты с выборов независимые кандидаты в московские депутаты. Тренд, по мнению Шендеровича, состоит в том, что язык диалога с гражданами стал проще и грубее: власть уже "ленится" что-либо объяснять и делает то, что ей выгодно, максимально простыми способами.

"Им не нужно ничего, они вышли из диалога с нами. Они делегировали эти права ОМОНу. Вот ОМОН ведет с нами диалог. Всё. У них нет силы, желания делать даже вид, что это демократия. Они просто говорят: мы вас отметелим. Мы вас оштрафуем, положим, разорим", - изложил он свое видение в эфире "Эха Москвы".

Свое суждение он подкрепил еще одним аспектом политики, касающимся выборов.

"Они своих пропихивают в качестве независимых. Это называется репутация. Без всякого приговора суда. Эмпирическим путем", - отметил он, обсуждая кандидатов от власти.

Отметим, что в знак протеста незаригистрированные оппозиционеры кажды вечер митингуют на Трубной площади в столице. 20 июля им санкционировали митинг на проспекте Сахарова.