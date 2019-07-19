Правозащитнице Романовой порекомендовали не приезжать в Петербург до выборов

Руководитель общественной организации "Русь сидящая" Ольга Романова, эмигрировавшая в 2017 году в Германию, рассказала о своих особых отношениях с Петербургом, установившихся в июне во время ее приезда. Не называя имен, она поделилась с изданием "Медуза" сведениями о предостережениях со стороны людей, близких к силовым структурам. Поводом для этого стало ее посещение акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, которому подбросили наркотики.

"Митинг был мирный, никаких задержаний не было, но мне сказали, что до выборов туда лучше не соваться. Ну не буду соваться никуда до выборов — поработаю отсюда", - заявила правозащитница.

Заботу о себе со стороны представителей власти она трактует довольно прозаично. По словам Романовой, многие из них полагают, что в будущем им с главой "Руси сидящей" придется иметь дело в несколько ином статусе и качестве.

"Пересажали столько следователей, прокуроров, эфэсбэшников и других силовиков, что каждый из них понимает, что завтра может стать моим подопечным", - пояснила героиня интервью.

Муниципальных депутатов и губернатора в Петербурге будут выбирать 8 сентября.