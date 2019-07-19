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18:26

Арбитраж поставил точку в тяжбах Смольного и "Пулково" в споре о загрязнении реки Новой

фото ЗакС политика Арбитраж поставил точку в тяжбах Смольного и "Пулково" в споре о загрязнении реки Новой

Арбитражный суд Петербурга закрыл дело о загрязнении оператором аэропорта "Пулково" реки Новой - все вопросы отныне урегулированы, сообщается в Instagram ведомства. Истцом в споре выступал комитет по природопользованию.

Руководство воздушной гавани на добровольной основе выполнило требование комитета и переключило сброс испорченных сточных вод в инженерные сети "Водоканала" для их последующей фильтрации.

Ранее Росприроднадзор уведомил, что оператор "Пулково" установил на трубы, ведущие к Новой, заглушки, полностью отрезавшие сток аэропорта от водного объекта.

Росприроднадзор подал в суд на "Пулково" в октябре 2018 года с тем, чтобы добиться полного запрета на сброс сточных вод в реку Новая через канал. До этого ввиду загрязнения реки Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (Нарушение  правил обращения экологически опасных веществ и отходов). В октябре 2018-го ущерб природе оценили в более чем 100 млн рублей. Оператора Пулково не раз привлекали к административной ответственности за нарушение экосистемы протоки. Содержание этилового спирта в воде в 5400 раз превышало норматив. Как результат - в реке массово гибла рыба.

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