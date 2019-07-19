Суд вернул протокол на Горожанко в полицию

Заседание по делу кандидата в муниципальные депутаты МО "Екатерингофского" Фёдора Горожанко , задержанного накануне в ИКМО, отменили в Ленинском районном суде, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Слушание по делу должно было пройти еще в 15:00. При этом долгое время в канцелярии суда не могли сообщить ни о точном времени, ни о кабинете, где пройдёт заседание. За несколько часов до заседания три пристава между собой говорили о том, что слушание по Горожанко начнётся после 17:00, когда рабочее время закончится и не будет посторонних и журналистов. Однако, в итоге слушателей не стали удалять из здания суда.

В итоге около семи часов вечера суд отказался рассматривать дело Горожанко из-за допущенной полицейскими ошибки в документах о задержании, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Сейчас активист и претендент на место мундепа должен отправиться в 38-й отдел полиции, где он провел ночь с 18 на 19 июля, и подписать обязательство о явке.

Напомним, Фёдора Горожанко задержали накануне вечером в администрации Адмиралтейского района. В администрацию Горожанко пригласили на заседание ИКМО "Екатерингофский", но на месте ему сказали, что мероприятие уже закончилось.

Незарегистрированного кандидата и члена комиссии с правом совещательного голоса Горожанко обвинили в том, что он якобы сломал дверь. По словам руководителя петербургского штаба Навального Александра Шуршева, заявление на задержанного написала глава ИКМО Ксения Недбайло.

Елена Владыкина

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