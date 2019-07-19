В администрации губернатора Петербурга прочтут "1984" Оруэлла и "Мозг. Инструкция по применению"

Книжные полки администрации губернатора Петербурга скоро заполнятся новыми книгами о личностном росте. Смольный закупает новую порцию литературы для чтения. Среди наименований такие, судя по заголовкам, полезные произведения, как "Мозг. Инструкция по применению: Как использовать свои возможности по максимуму и без перегрузок", "Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым", "Ловушки HR-брендинга: Как стать лучшим работодателем для сотрудников и кандидатов", "Монах, который продал свой «феррари»".

Есть в списке и произведения школьной программы. Например, "Мертвые души" и "Тарас Бульба" Николая Гоголя и "Тихий дон" Михаила Шолохова. Из художественной литературы в администрации также прочитают "1984" Джорджа Оруэлла, "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд, "О дивный новый мир" Олдоса Хаксли и "Июнь" Дмитрия Быкова.

Уделяют внимание в администрации губернатора и современным технологиям. На книжных полках чиновников появятся книги "Цифровая диета: Как победить зависимость от гаджетов и технологий", "Интернет-коммуникации в глобальном пространстве современного политического управления", "Безопасная Сеть: Правила сохранения репутации в эпоху социальных медиа и тотальной публичности".

Пять книг посвящены борьбе со стрессом и развитию памяти. Например, "Стресс-серфинг: Как перестать бояться стресса и обратить его себе на пользу" и "Развитие памяти по методикам спецслужб ".

Некоторые из необходимых Смольному изданий рассказывают об истории известных компаний: "Huawei: Лидерство, корпоративная культура, открытость", "Дао Toyota. 14 принципов менеджмента ведущей компании мира", "Яндекс Воложа: История создания компании мечты".

Всего в техзадании указаны 223 наименования. Закупка опубликована 18 июля. Максимальная цена контракта составляет 129 тысяч рублей.

При губернаторе Георгии Полтавченко в Смольном тоже часто пополняли свою библиотеку. Например, тогда в администрации покупали издания "Смерть от совещаний", "45 татуировок менеджера", "Миллион для моей дочери", "Горшочек, не вари!", "Шахматы с енотом", "Согласовано!".

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