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19 июля, 19:54

Лимонов - молодым политикам: Не занимайтесь глупостями

фото ЗакС политика Лимонов - молодым политикам: Не занимайтесь глупостями

Писатель и лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов посвятил свой новый текст сравнительно молодой генерации политиков, заметная часть которых вела безуспешную борьбу за право быть допущенными до выборов в столичный парламент. В новых лицах, из которых не каждое, по его собственному признанию, ему известно, он видит "дуралеев, занимающихся глупостями", и подозревает их в легкомысленности. Упоминает он и технологический прогресс, в назидание подчеркивая, что политика как была, так и остается тяжелым и неблагодарным делом, напрямую связанным с личным мужеством.

"Вы такие современные, что даже противно. Вы думаете, что интернет, мобильники, айпады, видео на избирательных участках изменили характер политики. Не-а, политика это не мода, тут тебе нет миниюбок или там высоких каблуков, чего-то, что, если ты наденешь, то будешь как все современен и преуспеешь. Чтоб вы не надели, не станете своими, и вас не примут в свои", - говорится в его статье, опубликованной интернет-изданием "Свободная пресса".

Кроме того, Лимонов упрекает молодых оппозиционеров в наивности, осуждая их жалобы на торжество "полицейского государства". О том, что оно торжествует, замечает он, любому человеку, занимающемуся политикой в России, должно быть известно давно.

"Добиваться следует не того, чтобы вы были справедливо приняты в игру, а чтобы вся игра была отменена", - посоветовал оппонентам свой подход к проблеме Лимонов.

В качестве живописного примера он предложил историю своей партии, под разными названиями не регистрируемой в течение 25 лет.

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