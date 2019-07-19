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Муниципал

19 июля, 19:59

ТИК № 29 отказал в регистрации координатору «Объединённых демократов» и мундепу «Морских ворот»

фото ЗакС политика ТИК № 29 отказал в регистрации координатору «Объединённых демократов» и мундепу «Морских ворот»

Территориальная избирательная комиссия № 29 провела заседание по вопросам о регистрации кандидатов в муниципальные округа №75 и «Балканский». Совещание прошло 19 июля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. 

Всего ТИК рассмотрел 25 претендентов на места мундепов. Отказано в регистрации 14 выдвиженцам. Среди них представители партии «Социальной защиты» и самовыдвиженцы. В числе последних активист Илья Мохов, координатор «Объединённых демократов» Андрей Давыдов и действующий мундеп МО «Морские ворота» Сергей Виниченко. 

По словам председателя комиссии Динэ Серебренниковой, каждый из выдвиженцев предоставил не все необходимые документы. В частности, самовыдвиженцы не сдали подписные листы, а партийные выдвиженцы - первый финансовый отчёт, уточнила председатель. Она добавила, что всех кандидатов уведомили о недостатках в их документах сразу после заседания рабочей группы, где эти недостатки выявили. 

При этом ТИК зарегистрировал 21 кандидата. Среди них действующая депутат МО «Балканский» Ирина Вишневецкая и заместитель главы администрации этого же округа Ольга Андрос.

По одному из кандидатов комиссия принять решение не смогла - мнения разделились. У самовыдвиженца в МО «Балканский» Олега Степанова ТИК обнаружил недействительные подписи, однако срок для решения об отказе вышел. Члены ТИК проголосовали два раза, но некоторые кандидаты так и не согласились регистрировать кандидата.

София Саттарова


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19 июля, 22:55    
"но некоторые кандидаты так и не согласились регистрировать кандидата"

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