Соболь подала жалобу в Мосгоризбирком на отказ в регистрации

Не допущенная до выборов в Московскую городскую думу кандидат Любовь Соболь сообщила на своей странице в Facebook о том, что направила в Мосгоризбирком официальную жалобу на его действия.

Ее главные утверждения гласят, что, во-первых, до сих пор не представлены убедительные основания недостоверности собранных ее командой подписей, а во-вторых, "почерковедческая экспертиза МВД не может быть использована в качестве доказательств признания подписей недействительными".

По ее словам, за фальшивые подписи принимали даже пустые строки, а необходимое для снятия с выборов количество брака "набивали наобум".

"Под фекалиями, массовыми провокациями, «чернухой» в СМИ в полупустой Москве мы с моим штабом сделали настоящее чудо", - отметила юрист Фонда борьбы с коррупцией.

Сдаваться Соболь в борьбе за свое участие в выборах не намерена.