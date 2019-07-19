В "Красивом Петербурге" недовольны судьбой "парадной" части Апраксина двора

Основатель и руководитель общественной организации "Красивый Петербург" Красимир Врански выразил свое несогласие с политикой городского правительства по отношению к комплексу зданий, входящих в состав Апраксиного двора и расположенных на Садовой улице. Не устраивает общественного деятеля то, что очищать от граффити и незаконной рекламы здания начнут в лучшем случае в 2025 году - после масштабной реконструкции.

"Сообщается, что балансодержатель предпринимает действия по поддержанию здания в удовлетворительном состоянии. То ли нынешнее состояние Апраксина двора действительно кому-то приносит удовлетворение, то ли упомянутые действия предпринимаются без должной регулярности и энтузиазма", - иронизирует Врански.

По его мнению, вопрос о том, какие действия первичны - очистка зданий или реконструкция квартала - отнюдь не бесспорен.

Ранее представители "Красивого Петербурга" добивались очистки от рекламы и надписей исторического дома 34 по Садовой улице, находящегося рядом с Апраксиным двором.

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