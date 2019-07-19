Даниила Кена зарегистрировали кандидатом в мундепы в МО “Светлановское”

Депутата МО “Морские ворота” Даниила Кена зарегистрировали кандидатом в мундепы МО “Светлановское”, об этом Кен сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру.

По его словам, регистрация прошла без проблем, но члены избирательной комиссии “резко негативно реагировали”, когда кандидаты в муниципальные депутаты снимали на видео работу ИКМО.

“Говорили, что это незаконно. Просили выключить телефон”, - уточнил Кен.

О заседании по решению о регистрации Кену сообщили за пару часов до начала: “Непонятно, почему нельзя было нормально накануне уведомить”.

По словам Даниила Кена, ИКМО “Светлановское” отказала в регистрации кандидату в мундепы от партии “Коммунисты России” Даниилу Чехе из-за того, что партия якобы не сообщила о партийной конференции. Чеха планирует обжаловать решение ИКМО в Горизбиркоме.

Елена Владыкина