Даниила Кена зарегистрировали кандидатом в мундепы в МО “Светлановское”

Депутата МО “Морские ворота” Даниила Кена зарегистрировали кандидатом в мундепы МО “Светлановское”, об этом Кен сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру.
По его словам, регистрация прошла без проблем, но члены избирательной комиссии “резко негативно реагировали”, когда кандидаты в муниципальные депутаты снимали на видео работу ИКМО.
“Говорили, что это незаконно. Просили выключить телефон”, - уточнил Кен.
О заседании по решению о регистрации Кену сообщили за пару часов до начала: “Непонятно, почему нельзя было нормально накануне уведомить”.
Бабушка @LudmilaKen смотри, я кандидат! pic.twitter.com/7OuUx1OZKj— Daniil Ken (@daniilken) July 19, 2019
По словам Даниила Кена, ИКМО “Светлановское” отказала в регистрации кандидату в мундепы от партии “Коммунисты России” Даниилу Чехе из-за того, что партия якобы не сообщила о партийной конференции. Чеха планирует обжаловать решение ИКМО в Горизбиркоме.
Елена Владыкина