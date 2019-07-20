Минпромторг предлагает разрешить магазинам не считать пиво алкоголем

Минпромторг разработал стратегию торговли на 2019-2025 годы, в которой есть предложение вывести пиво и пивоваренную продукцию из-под ограничений на розничную торговлю алкоголем, передает РБК.

В документе предлагается рассмотреть возможность выведения пива из-под понятия алкогольной продукции для розничной продажи. Такие же меры предлагается ввести для сферы общественного питания.

Пиво приравняли к алкоголю в 2011 году, когда таковым стали считать все напитки с содержанием спирта более 0,5%, кроме кефира и кваса. С 2013 года вступили в силу ограничения на продажу пива в ларьках, а с 2017 года прекратилась продажа пива в пластиковых бутылках объема более 1,5 л.