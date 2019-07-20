На митинге за допуск кандидатов на выборы в Мосгордуму насчитали 21 тысячу человек

Проект «Белый счетчик» насчитал 21,5 тысяч участников митинга за допуск независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, который проходит в Москве на проспекте Сахарова.

В МВД приводят другие данные на 15:30 – около 12 тысяч человек, передает «Интерфакс».

На митинге выступили незарегистрированные кандидаты: Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, был среди выступавших и политик Алексей Навальный. Кандидаты заявили, что подписи за их выдвижение «украли», признав недействительными. Навальный заявил, что в случае недопуска независимых кандидатов протестующие соберутся «у мэрии Москвы».

Митинг согласованный. Приходящих на него проверяют полицейские. На входе работают пять рамок металлоискателей.