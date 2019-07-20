ГИК зарегистрировал представителей Партии роста кандидатами в депутаты МО «Георгиевский»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отменила отказы в регистрации представителей Партии роста, которых не зарегистрировало ИКМО «Георгиевский», передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Член ГИКа Олег Зацепа сообщил, что рабочая группа провела заседание по жалобам выдвиженцев. Рабочая группа решила, что основания для отказа незаконны, уточнил Зацепа. Горизбирком решил одобрить регистрацию всем отказанным 13 кандидатам.

Ранее ТИК №29 отказала в оспаривании регистрации 20 кандидатам от Партии роста.

София Саттарова