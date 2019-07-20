ГИК не удовлетворил жалобы "яблочников" на отказы в регистрации на выборах в МО «Морской»

Горизбирком рассмотрел жалобы кандидатов в мундепы МО «Морской» от «Яблока», передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Как сообщил член ГИК Олег Зацепа, жалобы рассматривались на рабочей группе, но тогда не смогли присутствовать представители ИКМО с важной информацией. Поэтому подготовлено два разных решения: о регистрации кандидатов и об оставлении жалоб без удовлетворения.

Член Горизбиркома от «Яблока» Ольга Покровская отметила, что ни ей, ни кандидатам не сообщили о втором решении - на рабочей группе решили регистрировать выдвиженцев. Покровская предложила не принимать решение по рассматриваемым жалобам на заседании ГИК, а снова вернуть их в рабочую группу. Однако остальные члены комиссии поддержали ее не полностью - решение оставили на заседании.

Представитель ИКМО на заседании ГИКа сообщила, что кандидаты нарушили сроки об уведомлении конференции партии о выдвижении. Юрист «Яблока» заявил, что все уведомления были отправлены в срок - партия не могла предусмотреть, что на какой-то конференции выдвиженцев по определенному округу передумают рассматривать - уведомления были посланы на все конференции. ИКМО отметило, что получило только одно уведомление.

ГИК решил не удовлетворять жалобы кандидатов. Таким образом, отказ в регистрации по пяти «яблочникам» остался в силе.

София Саттарова