Ввязавшегося в потасовку зампреда правительства Сахалина отправили в отставку

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко упразднил в должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного, устроившего накануне дебош в клубе Soho в Южно-Сахалинске.

"Считаю, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества", - передает слова Лимаренко его пресс-служба.

Подберезный пробыл на занимаемом им посту почти три месяца - должность зампреда он получил 23 апреля 2019 года.

Ранее СМИ опубликовали видео с дракой в баре, одним из участников которой был чиновник. Очевидцы поделились, что Подберезный был весьма нетрезв и приставал к отдыхавшим в заведении дамам. Как только завязалась потасовка, ему сломали нос. Свидетели добавили также, что во время драки Подберезный выкрикивал свою должность и грозил проблемами остальным участникам дебоша.