"Система, пронизанная коррупцией": На Украине стартовали досрочные выборы в Верховную раду

Начиная с 8 утра на Украине начались досрочные выборы в главный законодательный орган страны - Верховную раду. В электоральном процессе принимают участие представители 65 партий. Парламентарии избираются по смешанной системе: 225 - по партийным спискам, другие 199 - по одномандатным округам.

На данный момент в Раду избирается на 26 депутатов меньше, в связи с тем, что выборы не проходят в Крыму, Севастополе и некоторых районах ДНР. Для выдвиженцев установлен барьер в 5% голосов избирателей.

Выборы инициировал Владимир Зеленский. Уходящие депутаты отказывались одобрять принятые им решения: в частности - не хотели увольнять руководителя МИД Украины Павла Климкина.

Украинцы, живущие на территории РФ, голосовать не могут: по решению Киева, электоральные участки не стали открывать в Москве и другие дипломатических представительствах.

Зеленский надеется, что после выборов Украина будет реформирована гораздо быстрее.

"Я вместе со своей командой настроен внедрять реформы и менять к лучшему жизнь в нашей стране. Инициированные мною досрочные выборы в Верховную раду Украины призваны ускорить процесс перезагрузки политической системы Украины. Системы, которая пронизана коррупцией", - делился он соображениями на встрече с представителями Европарламента.