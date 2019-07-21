"Вплоть до уголовного дела": Беглов пообещал сурово наказывать организаторов стихийных свалок

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов вновь посетил активно застраивающийся район Полюстрово - квартал 24-27 - и проверил, как выполняется его поручение по благоустройству территории и ликвидации огромной свалки, на которую жители безответно жаловались в различные инстанции.

"В этот раз объезд меня порадовал. Поручения выполняются, расшиваются существующие болевые точки. Идет интенсивное благоустройство парков, дворов, ремонтируются дороги и жилой фонд", - заявил Беглов.

В квартале построят школу на 1375 мест, 3 детсада и детскую поликлинику - правда, работы начнутся лишь в следующем году.

Свалка, вплотную прилегающая к жилым домам, вызывала недовольство горожан в течение долгого времени. Детям приходилось играть в непосредственной близости от помойки, которая не только не убиралась, но и активно наполнялась содержимым.

Сейчас мусор убирают и обещают построить на месте новую дорогу, которая свяжет Полюстровский проспект и проспект Маршала Блюхера. Сроков Беглов не обозначил.

"Еще раз хочу предупредить: всех, кто будет устраивать стихийные свалки в городе, мы будем жестко наказывать. Причем не только административно, но и вплоть до заведения уголовного дела. Вместо того, чтобы построить садик или школу, тратятся деньги на вывоз этих свалок", - посетовал врио губернатора.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.