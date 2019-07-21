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13:45

Мэр Кунгура пожаловался прокурорам на родителей детей-инвалидов, надевших идентичные футболки

фото ЗакС политика Мэр Кунгура пожаловался прокурорам на родителей детей-инвалидов, надевших идентичные футболки

В Пермском крае мэр Кунгура направил в местную прокуратуру жалобу на родителей детей-инвалидов, пришедших на фестиваль "Небесная ярмарка" в идентичных футболках с надписями "#отстоимшколукунгур", "#ШколуДляДетейОВЗ" и "#ДаешьЗданиеШколеВцентре". 

Горожане поделились копией заявления в сообществе "Кунгур. Школа для детей с ОВЗ". В жалобе Гордеев пишет, что, как ему кажется, люди, носящие одинаковую одежду, организовали массовую акцию, попадающую под понятие "несанкционированный митинг". В связи с этим мэр просит прокуроров принять определенные меры реагирования по отношению к "организатору" мероприятия.

59.ru уведомляет, что здание школы для детей с ограниченными возможностями в Кунгуре не так давно признали аварийным, поэтому родители стали опасаться, что её закроют. Местные власти пообещали, что учебное заведение обязательно обретет новый дом, однако сроков его возведения не обозначили, сообщив лишь, что пока дети будут учиться в школе № 12. 

28 июля в Кунгуре пройдет митинг в защиту детей с ОВЗ.

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14:36   Михаил Машковцев   mbmt@yandex.ru
Если мэр - идиот, то это комедия

14:32   Михаил Машковцев   mbmt@yandex.ru
Если мэр - идиот, то это комедия.

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