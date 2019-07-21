На выборах в Раду лидирует партия Зеленского "Слуга народа" Согласно информации, предоставленной национальным экзитполом Украины, на данный момент на досрочных выборах в Верховную раду лидирует партия "Слуга народа", основанная в 2017 году нынешним главой государства Владимиром Зеленским, пишет "Росбалт". Партия набрала свыше 41% голосов избирателей. Следом за ней - "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 14,1%. "Европейская солидарность" Петра Порошенко набрала 8,5%, "Батькивщина" - 8,1%, "Голос" Святослава Вакарчука - 5%. Минимальный порог, необходимый для прохождения, составляет 5%. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен