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Новости

9:35

В России начнут действовать новые правила ввоза заграничных овощей и фруктов

фото ЗакС политика В России начнут действовать новые правила ввоза заграничных овощей и фруктов

Начиная с 19 августа на территории РФ будут действовать новые правила ввоза фруктов, овощей и цветов иностранного происхождения, информирует "Российская газета".

Согласно нововведениям, один человек сможет провезти только 5 килограммов овощей и фруктов, а также не более трех букетов цветов, за один раз без оформления фитосанитарных сертификатов. Для более крупных партий данные документы будут необходимы. Если количество ввозимого будет превышать 5 кг, а сертификата у гражданина не будет, то партия продукции будет возвращена в страну отправления либо уничтожена - причем, за счет собственника. Ранее таких ограничений предусмотрено не было. 

Нововведения касаются провоза багажа и ручной клади пассажиров всех видов транспорта, а также членов экипажей.

Корректировка потребовалась в отношении продукции с высоким фитосанитарным риском. К примеру, некоторые туристы сумками везут с собой из южных стран финики, инжир, ананасы, авокадо, гуаву, манго, мангостан. Эти фрукты могут быть опасны или инфицированы.

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12:44    
10.14
Можно еще готовить сок из турнепса, картофеля, капусты. Они же растут у нас-значит очень полезны. Тогда сразу все станут жить дольше....

11:33    
10:14 Саша, может, ты еще против пальмового масла и сухого молочка и их высокопоставленных поставщиков кукарекнешь чонить?
Вот, каким надо быть пи..ром, чтобы переложить ответственность за вымирание россиян с Путина на полезные для здоровья манго и авокадо?

10:14    
10:08. Вместо манго намного полезнее для здоровья пить морковный сок, к примеру! А то стали пить сок манго, жрать авокадо и другую забугорную хрень, и Россия стала стремительно вымирать!

10:08    
10.04
С какой такой диареи выращивать манго и авокадо в России? Вы в школе учились?

10:04    
Мудрое решение! Россиянам надо самим выращивать овощи и фрукты, а не завозить их из-за границы, тем самым помогая развивать иностранное сельское хозяйство! Как и отдыхать исключительно на российских курортах, развивая свою туристическую инфраструктуру!!!

Страница 1-ая (всего: 1)
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