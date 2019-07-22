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Новости

10:34

Партия Зеленского "Слуга народа" получит большинство мандатов в Раде нового созыва

фото ЗакС политика Партия Зеленского "Слуга народа" получит большинство мандатов в Раде нового созыва

Партия  "Слуга народа", основанная президентом Украины Владимиром Зеленским, по итогам парламентских выборов может получить число мандатов, необходимое для создания большинства без коалиции, передает ТАСС.

Пока ЦИК обработал 35,51% бюллетеней, но уже понятно, что "Слуга народа" опережает другие политические партии с предварительным результатом 42,19% голосов.

Партия Зеленского получает 121 место по спискам и 106 мест по мажоритарным округам (всего - 227).

Для создания коалиции в Верховной раде необходимо не менее 225 мандатов. Всего в парламенте 450 мест.

По информации Центризбиркома Украины, 37 мест по спискам и 6 по мажоритарным округам получает "Оппозиционная платформа - За життя" (12,75% голосов), "Европейская солидарность" может рассчитывать на 25 мест по спискам и 2 - по мажоритарным округам (8,71%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко набирает 8,15% - 24 места по спискам и 2 по округам, партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" финиширует с предварительным с результатом 6,39% имеет 18 мест по спискам и 2 - по мажоритарным округам.

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15:15    
Молодицы украинцы. Очень быстро Украина станет развитой европейской страной.  И это факт.

11:40    
В команде Зеленского, включая избранных депутатов, нет ни одного серьёзного специалиста в области экономики, внутренней и внешней политики!!! Непонятно, как Зеленский с этими полными дилетантами будет управлять Украиной, находящейся в пред дефолтном состоянии, гражданской войны в Донбассе и тд.

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