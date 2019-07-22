Партия Зеленского "Слуга народа" получит большинство мандатов в Раде нового созыва

Партия "Слуга народа", основанная президентом Украины Владимиром Зеленским, по итогам парламентских выборов может получить число мандатов, необходимое для создания большинства без коалиции, передает ТАСС.

Пока ЦИК обработал 35,51% бюллетеней, но уже понятно, что "Слуга народа" опережает другие политические партии с предварительным результатом 42,19% голосов.

Партия Зеленского получает 121 место по спискам и 106 мест по мажоритарным округам (всего - 227).

Для создания коалиции в Верховной раде необходимо не менее 225 мандатов. Всего в парламенте 450 мест.

По информации Центризбиркома Украины, 37 мест по спискам и 6 по мажоритарным округам получает "Оппозиционная платформа - За життя" (12,75% голосов), "Европейская солидарность" может рассчитывать на 25 мест по спискам и 2 - по мажоритарным округам (8,71%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко набирает 8,15% - 24 места по спискам и 2 по округам, партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" финиширует с предварительным с результатом 6,39% имеет 18 мест по спискам и 2 - по мажоритарным округам.