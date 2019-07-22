На один из домов Невского вывесили баннер "Жандармы - цепные псы самодержавия"

Сегодня, 22 июля, утром на доме №54 по Невскому проспекту, прямо под крышей, появилась довольно большая растяжка с надписью "Жандармы - цепные псы самодержавия", уведомляет MR7.Ru. На данный момент ни одна из петербургских политических организаций не взяла на себя ответственность за данное деяние. Однако плакат крайне заинтересовал полицию.

"Акция была проведена в связи с нарастающей жестокостью полиции. Мы вспомнили старый, еще дореволюционный лозунг, который все еще актуален", - с таким манифестом выступили авторы баннера, чье заявление приводит Telegram-канал "Протестный Петербург".