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12:22

"Забракованные" кандидаты в Мосгордуму собираются всю неделю пикетировать у мэрии

фото ЗакС политика "Забракованные" кандидаты в Мосгордуму собираются всю неделю пикетировать у мэрии

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов известил, что незарегистрированные независимые кандидаты в Мосгордуму планируют в течение текущей недели пикетировать у стен столичной мэрии, требуя допустить их до выборов в городское собрание.

В ближайшее время Мосгоризбирком будет рассматривать жалобы выдвиженцев на отказ в регистрации. Также их пообещала изучить глава ЦИК Элла Памфилова.

Манифестанты собираются стоять у памятника Юрию Долгорукому, установленного напротив мэрии.

В случае, если им повторно откажут в регистрации, 27 июля они обещают провести у городской администрации очередную встречу с избирателями. На собрания, проходившие на прошлой неделе, напомним, приходили тысячи человек.

20 июля на проспекте Сахарова прошел митинг, главным требованием которого был допуск "забракованных" МГИК кандидатов до выборов. На мероприятие пришли более 20 тысяч человек.

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14:32    
13-01, народ давно отвернулся от Путина! Особенно после пенсионной грабиловки! Только, тролли, вроде тебя, под хрюкивают за 30 серебреников!

13:01    
Если этих русофобов допустят до выборов, то это будет проявление слабости власти, и народ отвернётся от Путина! Пацаны ему этот позор не простят!

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