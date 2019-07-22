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12:41

Директора ФБК Ивана Жданова задержали у мэрии Москвы

фото ЗакС политика Директора ФБК Ивана Жданова задержали у мэрии Москвы

Обещавшего пикетировать в течение недели у стен столичной мэрии директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова задержали у городской управы, о чем он сам сообщил у себя в Twitter.

"Забракованные" кандидаты в депутаты Мосгордумы ранее высказали намерение выходить к мэрии ежедневно, требуя зарегистрировать их и допустить до выборов. В случае, если им вновь откажут в регистрации, 27 июля они планируют провести у городской администрации очередную встречу с избирателями. На собрания, проходившие на прошлой неделе, напомним, приходили тысячи человек.

20 июля на проспекте Сахарова прошел митинг, главным требованием которого был допуск "забракованных" МГИК кандидатов до выборов. На мероприятие пришли более 20 тысяч человек.

Обновлено в 13:15. Жданова отпустили, он возвращается пикетировать к мэрии.

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12:57    
Всех прозападных экстремистов, вроде Жданова, на нары, и надолго, а лучше-навсегда!

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