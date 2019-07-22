Эсеры предлагают ввести парламентский контроль за расходами ряда госкомпаний

Фракция справедливороссов в Государственной думе внесла законопроект, предусматривающий усиление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью некоторых государственных корпораций. Инициатива коснулась Внешэкономбанка, Ростехнологий, Росатома, Росавтодора, Роскосмоса и Агентства по страхованию вкладов. Новейшая идея эсеров предполагает необходимость регулярного отчета не только перед правительством, но и перед обеими палатами Федерального собрания. Для этого, по словам лидера партии Сергея Миронова, имеются достаточные основания.

"Вспомним скандальный пример с Роскосмосом. Счетная палата выявила в работе госкорпорации за 2017 год нарушения на рекордные суммы: почти 800 миллиардов рублей затерялись в финансовой "черной дыре". Нужны дополнительные инструменты контроля", - говорится на сайте политика.

Миронов подчеркнул, что каждая из перечисленных в инициативе госкомпаний является главной в своей сфере и решает "ключевые для страны задачи".