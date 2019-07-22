Яшин предложил Собянину проявить политическую мудрость

Многочисленность столичной акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу навело политика Илью Яшина, не допущенного до выборов, на мысль о том, что протесты - не напрасны. В Facebook он призвал мэра Сергея Собянина проявить благоразумие и перестать чинить препятствия политическим оппонентам, которые сумели собрать на демонстрации рекордное за последние годы количество участников. Ситуация, по мнению лидера "Солидарности", такова, что первый из существующих вариантов поведения - допуск на выборы всех стремящихся на них кандидатов - выглядит предпочтительным

"Итогом станет появление в думе крупной оппозиционной фракции. С новым парламентом придется считаться всерьез (для мэрии это непривычно и неприятно). Второй: задействовать силовой ресурс, подавить протесты, отправить лидеров оппозиции за решетку. В итоге мэрия получит послушную думу.

Второй вариант Яшин считает глупым и недальновидным, добавляя, что таким образом почему-то предпочитает действовать власть в Петербурге.

Протестная акция, санкционированная мэрией, 20 июля собрала 21 тысячу демонстрантов.