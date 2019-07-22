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13:15

Яшин предложил Собянину проявить политическую мудрость

фото ЗакС политика Яшин предложил Собянину проявить политическую мудрость

Многочисленность столичной акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу навело политика Илью Яшина, не допущенного до выборов, на мысль о том, что протесты - не напрасны. В Facebook он призвал мэра Сергея Собянина проявить благоразумие и перестать чинить препятствия политическим оппонентам, которые сумели собрать на демонстрации рекордное за последние годы количество участников. Ситуация, по мнению лидера "Солидарности", такова, что первый из существующих вариантов поведения - допуск на выборы всех стремящихся на них кандидатов - выглядит предпочтительным

"Итогом станет появление в думе крупной оппозиционной фракции. С новым парламентом придется считаться всерьез (для мэрии это непривычно и неприятно). Второй: задействовать силовой ресурс, подавить протесты, отправить лидеров оппозиции за решетку. В итоге мэрия получит послушную думу.

Второй вариант Яшин считает глупым и недальновидным, добавляя, что таким образом почему-то предпочитает действовать власть в Петербурге.

Протестная акция, санкционированная мэрией, 20 июля собрала 21 тысячу демонстрантов.

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15:49    
15:02. Яшин выступает за евро"ценности"-мерзости, либерализм и тд. Выступал яро против воссоединения Крыма с Россией, борьбы русских против бандеровцев в Донбассе и др.! На нары американского прихвостня!

15:02   Славик Русин   for-trad@yandex.ru
Чем и для кого вариант 2 лучше?С какого перепугу тот же Яшин стал "прозападником"? Первейший прозападник в России это как раз ваш Путин. Это он по любому вопросу советуется со своими партнерами в США и ЕС. Вы слышали когда нибудь, что у Яшина есть западные партнеры? Зато я сотни раз слышал в прямом эфире о  партнерах Путина в США и ЕС из его уст. Это не Яшин, а Путин инвестирует в армию США триллионы наших народных российских рублей, а потом перекручивает в офшорах и в итоге нам россиянам наши деньги уже не возвращаются.
Это Путин остановил армию ДНР под Мариуполем по просьбе его западных партнеров создав почву для санкций и прочей мутоты.
Это Путин с 2000 по 2011гг уничтожил более1000 крупнейших перерабатывающих заводов РФ и тем самым создал в 2012г в РФ кризис который длится и по сей день.

13:28    
Второй вариант намного лучше первого!!! Прозападники пытаются нагнетать обстановку в Москве, расшатать ситуацию в стране, митингуя, подключив все медийные ресурсы к шантажу власти и тд. Всё это похоже на конец 80-х и методы антисоветчиков, но есть одно огромнейшее отличие о того времени - Путин вместо национал-предателя Горбачёва, умеющий держать удары, а если потребуется, то и применить силу против экстремистов - 350-тысячную(!!!!!!!!!!) армию росгвардейцев, батальоны "Запад" и "Восток" чеченских головорезов и тд.

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