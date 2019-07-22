Музей Ахматовой ищет средства для установки памятных досок в честь поэтессы

Руководство петербургского музея Анны Ахматовой хочет установить в городе четыре памятных доски в честь поэтессы. Об этих намерениях оно уже уведомило комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). А пока ведомство готовит ответ, музейщики размышляют, где взять денег на эти цели.

"Одна доска стоит как минимум миллион. При этом создание проекта досок в нее не входит. Только сама установка. Поэтому согласовать эти доски нам согласуют, ну а дальше мы начнем искать деньги на их изготовление", - поделилась в беседе с "Петербургским дневником" заместитель директора по развитию музея "Фонтанный дом" Анна Соколова.

Всего в списке музея - четыре адреса. Тучков переулок, 17 - квартира, где жили Ахматова и Николай Гумилев, когда возвращались в Петербург из Царского Села.

Далее в перечне - набережная реки Фонтанки, 18: здесь с 1921 года поэтесса жила с подругой - актрисой Ольгой Глебовой-Судейкиной.

Следующий пункт в списке - Кавалергардская улица, 4: здесь с 1952 по 1961 год Ахматова жила вместе с Ириной Пуниной, её супругом и их дочерью Аней.

И, наконец, последний пункт в перечне - улица Ленина, 34: последний адрес Ахматовой, куда она переехала в 1961 году.