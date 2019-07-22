Стала известна зарплата, которую будут получать в колонии Кокорин и Мамаев

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие срок лишения свободы в исправительной колонии за хулиганство, выбрали для себя работу, которой намерены заниматься в заключении. На канале "Россия 1" объявили о том, что спортсмены будут трудиться в швейном цеху при ФСИН, где займутся изготовлением упаковки для одноразовой одежды.

Оклад каждого из них после вычета всех налогов составит 9300 рублей. Рабочая неделя футболистов будет шестидневной, а рабочий день - восьмичасовым.

Приговоры Кокорину и Мамаеву огласили в мае: первый получил 18, второй - 17 месяцев колонии в Белгородской области. В предварительном заключении они находились с октября 2018 года, попав в СИЗО вскоре после того, как избили нескольких москвичей. Один из избитых оказался чиновником из федерального министерства.