Амосов пожаловался в РКН на страницу в Facebook, распространяющую от его лица фейки

Петербургский парламентарий, кандидат в градоначальники Михаил Амосов обратился в Роскомнадзор с жалобой на свою ненастоящую страницу в Facebook, на которой от его имени распространяется подложная информация, поделился с "МБХ медиа" пресс-секретарь политика Вадим Сафонов.

"Проблема в том, что на этой странице информация появляется и быстро удаляется, не всегда возможно зафиксировать посты, но часть из них носила экстремистский характер. Администрация Facebook не отвечает на наши запросы, но мы будем решать вопрос о блокировке страницы. На словах соцсеть стоит за демократию, а фактически посредством нее бьют по единственному демократическому кандидату на выборах в Петербурге", - рассказал Сафонов.

Среди прочих публикаций на фальшивой странице имелась, например, такая: якобы Амосов считает важным, чтобы губернаторы передвигались по городу на бронированных автомобилях со стеклянной крышей.

Ранее фейковые страницы появились в Facebook и у других кандидатов на пост будущего губернатора - Надежды Тихоновой и Владимира Бортко. Единственный, у кого её нет, - врио градоначальника Александр Беглов.

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