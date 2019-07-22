Автор памятника "жертвам политрепрессий" обжалует свой арест в ЕСПЧ

Активист Карим Ямадаев, проживающий в Набережных Челнах, ранее установивший "Памятник жертвам политических репрессий" и получивший за это административный арест, обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека, рассказал "МБХ медиа" юрист Алексей Глухов.

Он отметил, что Верховный суд Татарстана признал законным решение Набережночелнинского городского суда, назначившего 8-дневный арест Ямадаеву за самовольную инсталляцию "быстровозводимой сборно-разборной конструкции". Активисту инкриминировали нарушение ст. 20.2 КоАП.

"В ЕСПЧ мы просим признать нарушение Конвенции о правах человека. Это как минимум пять статей, включая ст. 10 „Право на свободное выражение мнения“ и ст. 6 „Право на справедливое судебное разбирательство“", - уточнил Глухов.

Ранее Ямадаев провел в стенах спецприемника 28 дней за установку в Набережных Челнах "надгробия" президента Владимира Путина.