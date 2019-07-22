Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

15:28

Беглов улучшил позиции в рейтинге губернаторов-блогеров

фото ЗакС политика Беглов улучшил позиции в рейтинге губернаторов-блогеров

Врио губернатора Александр Беглов вернул себе место в первой тройке рейтинга наиболее читаемых и цитируемых губернаторов-блогеров, который ежемесячно публикует специализированная организация "Медиалогия". Согласно новейшему исследованию, третье место за июнь ему обеспечили один из постов "ВКонтакте" с отчетом о выполненной за неделю работе и пост об открытии Банковского моста после длительного ремонта.

В рейтинге Беглов уступил только традиционно находящимся на "вершине" столичному мэру Сергею Собянину и главе Чечни Рамзану Кадырову. Месяцем ранее по набранному индексу цитируемости он замыкал пятерку наиболее отличившихся глав регионов, активных в социальных сетях.

В июне врио губернатора запомнился горожанам также скандалом, возникшим из-за визита в администрацию Выборгского района членов штаба Алексея Навального, которые сигнализировали о сомнительном с правовой точки зрения заполнении подписных листов в поддержку Беглова, однако "Медиалогия" об этом не упоминает.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19 июля, 19:25 В администрации губернатора Петербурга прочтут "1984" Оруэлла и "Мозг. Инструкция по применению"

15 июля, 18:22 Беглов дал подчиненным неделю на ликвидацию стихийных свалок

25 июня, 15:22 "Навальнисты" требуют привлечь Беглова к уголовной ответственности

21 июня, 18:51 "Навальнисты" заявили, что "поймали" бюджетников на предвыборной фальсификации

21 июня, 16:45 Беглов "упал" в рейтинге цитируемости губернаторов-блогеров

19 июня, 19:19 Беглов пригрозил наказанием бюджетникам, навязывающим Единую карту петербуржца

19 июня, 17:04 Беглов открыл Банковский мост после двухлетнего ремонта

12 июня, 17:35 В честь Дня России Беглов вручил паспорта юным горожанам

12 июня, 11:34 Милонов принял бы участие в митинге за реновацию вместе с Бегловым

7 июня, 20:13 Социолог Мария Мацкевич: Для Беглова отсутствие красноречия - не проблема

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:50 Петербуржец, ставший инвалидом из-за неубранной на остановке наледи, засудил "Горэлектротранс"

16:25 Суд оштрафовал пострадавшего от рук полиции участника митинга за свободные выборы в Москве

16:23 Лимонов считает необоснованными претензии протестующих кандидатов к Собянину

15:59 Милонов дал советы сотрудникам зоопарков

15:28 Беглов улучшил позиции в рейтинге губернаторов-блогеров

15:01 Автор памятника "жертвам политрепрессий" обжалует свой арест в ЕСПЧ   1

14:30 Амосов пожаловался в РКН на страницу в Facebook, распространяющую от его лица фейки

14:27 Муниципал: Федор Горожанко: Мне предложили деньги за отказ от участия на выборах

14:00 В России решили разрешить зэкам работать на крупных предприятиях

13:58 Стала известна зарплата, которую будут получать в колонии Кокорин и Мамаев

13:35 Марии Мотузной выплатят 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

13:15 Яшин предложил Собянину проявить политическую мудрость   3

13:11 Музей Ахматовой ищет средства для установки памятных досок в честь поэтессы

12:47 Эсеры предлагают ввести парламентский контроль за расходами ряда госкомпаний

12:41 Директора ФБК Ивана Жданова задержали у мэрии Москвы   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru