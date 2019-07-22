Милонов дал советы сотрудникам зоопарков

Депутат Государственной думы, избранный от Петербурга, Виталий Милонов призвал руководство российских зоопарков увеличить качество заботы о животных по сравнению с имеющимся сегодня. Формальным поводом для его публичного заявления стала смерть в Пензенском зоопарке пони, вызванная тем, что животное неправильно и избыточно кормили посетители.

Оптимальным вариантом, с его точки зрения, высказанной изданию "Политика сегодня", является создание специальных зон, где обитателей зоопарков можно было бы кормить исключительно в полагающиеся им обеденные часы. При этом вину и ответственность он не возлагает на кормящих: бдительнее должны быть именно сотрудники зоопарков.

"Я уверен, что большинство людей никогда в жизни не захотят сделать плохо. Это как бабушка внучка кормит: у него диабет, ему плохо, а она все равно его кормит, чтобы он был здоровеньким", - считает депутат.

Детеныш пони в Пензе лишился жизни в результате разрыва желудка.

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