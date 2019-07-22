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Новости

22 июля, 16:50

Петербуржец, ставший инвалидом из-за неубранной на остановке наледи, засудил "Горэлектротранс"

фото ЗакС политика Петербуржец, ставший инвалидом из-за неубранной на остановке наледи, засудил "Горэлектротранс"

Жителю Петербурга удалось через суд добиться материальной компенсации от государственного унитарного предприятия "Горлектротранс", пишет "Росбалт".

Зимой мужчина, поскользнувшийся на трамвайной остановке в Купчино, сильно травмировался. После падения он начал испытывать сильные боли, после чего через некоторое время утратил подвижность руки. После многочисленных обследований медики установили горожанину первую группу инвалидности.

Прокуратура установила, что "Горэлектротранс" игнорировал уборку посадочной площадки в зимний период.

В результате суд решил исковые требования петербуржца удовлетворить. Ему присудили компенсацию в размере 40 тысяч рублей.

Напомним, минувшей зимой качество уборки снега породило волну необычайно резкой критики как со стороны граждан, так и со стороны чиновников. Внешний облик города даже сравнивали с блокадным Ленинградом. Судя по повсеместным завалам снега, городу не хватало либо рабочих рук, либо добросовестности у ответственных за уборку. Имели место массовые травмы и даже случаи гибели людей от падения льда с кровель.

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22 июля, 21:55    
может в дворниках мертвые души?

22 июля, 17:21   Сердюк Иван  
Зимой чнег, а летом устраивают душегубку в автобусах и толлейбусах. Даже нде есть кондиционеры их не включают. Дед рассказывал, в войну немцы так пленных убивали, возя их в душегубках.Так это специально или от экономии?

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