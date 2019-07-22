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17:06

Навальный нашёл у телеведущего Соловьева и его детей вид на жительство в Италии

фото ЗакС политика Навальный нашёл у телеведущего Соловьева и его детей вид на жительство в Италии

Учредитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный обнаружил, что у российского телеведущего Владимира Соловьева, помимо удостоверения резидента Италии, имеется ещё и вид на жительство в этой стране.

Судя по опубликованной политиком фотографии, вид на жительство имеет не только Соловьев, но и пятеро его детей.

Ранее ФБК опубликовал два расследования о наличии у ведущего элитной недвижимости за границей. По сведениям фонда, одному из рупоров отечественного телевещания принадлежит две люксовых виллы на озере Комо стоимостью миллиард рублей. После этого Соловьев заявил, что не стесняется своего богатства и отнюдь не скрывает его. 

vid_soloviev.jpg (129 KB)

Фото: navalny.com

"Пока не научимся выходить на улицы и стоять на них столько, сколько надо - так и будем кормить этих [людей]. Для них наше бесправие - способ заработка. Будут свободные выборы - Соловьёв лишится вилл на Комо. Но нам даже наплевать на его виллы. Нам нужно право на выбор, потому что иначе Россия обречена на бедность и деградацию. А мы хотим жить нормально", - констатировал напоследок Навальный.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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