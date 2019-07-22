Горизбирком отменил отказ в регистрации кандидату от ЕР после заступничества его однопартийца-члена ГИК

Санкт-Петербургская избирательная комиссия рассмотрела жалобу выдвиженца от «Единой России» Александра Потякина в МО «Смольнинское», передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Потякин является исполнительным секретарем отделения «Единой России» в Центральном районе.

Рабочая группа рекомендовала оставить его жалобу на отказ в регистрации без удовлетворения. С этим на заседании городской комиссии не согласилась член ГИК от «Единой России» Наргис Ахадова. Она представила альтернативный проект с предложением зарегистрировать кандидата Горизбиркомом.

Комиссии не хватило голосов для этого решения. Однако хватило для того, чтобы отменить отказ в регистрации и обязать ИКМО пересмотреть своё решение.

Аналогичное решение ГИК принял в отношении жалобы другого единоросса на ИКМО «Смольнинское» - Александра Демченко. По нему рабочая группа также предлагала отменить отказ в регистрации и пересмотреть его.

При этом перед предложением по Потякину рассматривалась жалоба самовыдвиженца Ярослава Кострова. Он попросил не отправлять его отказ на пересмотр в ИКМО, а зарегистрировать в ГИКе. Представитель муниципальной комиссии заявил, что все рекомендации Горизбиркома у них исполняются. Члены ГИК не стали голосовать за регистрацию Кострова, а сразу проголосовали за отправку на пересмотр.

София Саттарова