Репост одного из текстов Бабченко привел к возбуждению уголовного дела

Против жителя Челябинска Алима Кургалиева возбудили "политическое" уголовное дело, сообщает "Медиазона". В том, что он распространил по социальной сети фрагменты из радикального по форме и содержанию текста публициста Аркадия Бабченко, правоохранители из ФСБ усмотрели призывы к экстремизму.

По мнению проведенной экспертизы, активист процитировал призывы к массовому насилию, в том числе - по отношению к представителям власти. Инкриминируемые Кургалиеву действия он совершил "ВКонтакте" летом 2017 года.

Использованный текст авторства Бабченко был посвящен такому явлению, как согласование митингов с исполнительной властью.