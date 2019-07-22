После угроз в Петербурге убили активистку Елену Григорьеву

Елену Григорьеву, регулярную участницу уличных антивоенных акций и акций в защиту прав ЛГБТ-сообщества, нашли мертвой во дворе на Пулковской улице. Случившееся, о чем ранее написала "Фонтанка", подтвердил в Facebook правозащитник Динар Идрисов.

По его сведениям, женщине неоднократно угрожали, на что она безрезультатно жаловалась в полицию. В ночь на 20 июля ее задушили и нанесли по телу несколько ударов ножом.

"Все в стиле "будут убивать - звоните", позвонить не успела. А телефон Лены работает до сих пор, аккаунты в соцсетях кто-то переводит в онлайн, возможно это цинично оперативники или следователь", - написал Идрисов.

Подозреваемого в преступлении мужчину задержали.

Одна из последних по времени акций с участием Елены Григорьевой была посвящена сестрам Хачатурян, которым грозит лишение свободы за физическую расправу над отцом, издевавшимся над дочерями несколько лет.