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22 июля, 18:25

К новому учебному году в Шувалово-Озерках откроется школа на 550 мест

фото ЗакС политика К новому учебному году в Шувалово-Озерках откроется школа на 550 мест

Новая школа, рассчитанная на 550 мест, откроется к новому учебному году в Выборгском районе города на Неве, извещает пресс-служба комитета по строительству.

"Застройщик ООО «Норд-Строй» получил в Госстройнадзоре разрешение на ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 550 мест, расположенной в квартале № 25А района Шувалово-Озерки", - говорится в сообщении комстроя.

Здание будет четырехэтажным, его площадь превышает 4,6 тысяч квадратных метров. Главная отличительная особенность нового учебного заведения - наличие двух бассейнов для детей младшего и среднего возраста. Также внутри обустроят два спортивных зала и кабинеты для проведения занятий в творческих кружках.

Школа откроет свои двери в начале сентября.

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