Не допущенные до московских выборов кандидаты обратились к Федотову

Десять называющих себя независимыми и оппозиционными депутатов в депутаты Мосгордумы, не допущенных до выборов, оставили свою подпись под коллективным обращением к главе президентского Совета по правам человека Михаилу Федотову и его коллеге Илье Шаблинскому.

"Мы просим применить возможности и полномочия Совета по правам человека при Президенте РФ и его структурных подразделений, чтобы защитить законные права кандидатов и избирателей на выборах в Московскую городскую Думу. В частности, просим вас в ближайшее время мероприятие провести встречу в Совете с участием заинтересованных сторон и обсудить сложившуюся ситуацию", - в частности, говорится в заявлении.

Незарегистрированные депутаты также просят адресатов письма посодействовать им в инициировании перепроверки отбракованных Мосгоризбиркомом подписей.

Напомним, из-за брака в собранных подписях с московских выборов сняли более двадцати кандидатов. 20 июля согласованная с властями уличная акция "За честные выборы" собрала 21 тысячу участников. Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, "отсеянная" чиновниками и оспаривающая свой недопуск, в знак протеста держит голодовку. Помимо нее, обращение к СПЧ подписали Илья Яшин, Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков, Иван Жданов.