Смольный готов потратить на грядущий "Фестиваль света" 73 млн рублей

На ежегодный "Фестиваль света", который в текущем году пройдет в Петербурге уже в четвертый раз, Смольный в "лице" комитета по развитию туризма готов потратить 73,1 млн рублей. Об этом свидетельствуют конкурсные данные, опубликованные на портале госзакупок.

Традиционно тендер разбит на две части: сумма первого - почти 39,6 млн рублей, второго - 33,6 млн рублей.

Фестиваль пройдет в ноябре. За обозначенную сумму подрядчик должен будет организовать световые проекции на заданную тему на Главном Штабе на Дворцовой площади.

Победителя закупки комитет выберет 23 августа.

Напомним, в прошлом году "Фестиваль света" вызвал интерес у Федеральной антимонопольной службы по Петербургу и Ленобласти.