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22 июля, 18:52

Липецкие коммунисты добиваются наказания для осквернителей памятника Сталину

фото ЗакС политика Липецкие коммунисты добиваются наказания для осквернителей памятника Сталину

Члены липецкого отделения КПРФ сообщили в социальных сетях об акте вандализма, совершенном в отношении памятника советскому руководителю Иосифу Сталину. Помимо пользователей сервиса "ВКонтакте", они сообщили об этом в правоохранительные органы.

Бюст Сталина злоумышленники облили строительной пеной, а рядом с монументом в письменном виде напомнили о том, что он был "палачом народов". Утверждается, что замысел включап в себя также подрыв двери областного отделения партии, но участников действия подвела техника исполнения.

Комментарии под постом в сообществе преисполнены гневом и осуждением: противников Сталина называют "власовцами", "недобитками", "недотеррористами" и "тупыми наймитами".

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22 июля, 20:31    
19:42 Адрес жены пиши - приду, проверю.

22 июля, 20:29    
Это не осквернители, а герои!

22 июля, 19:15    
Сталин настолько велик, что национал-предатели нашего Отечества не могут смириться с его гениальными свершениями и победами спустя почти 70 лет после его кончины, а потому вымещают свою гнусную сущность на памятниках  величайшему правителю нашей Родины за всю её историю! Слава Сталину в веках!!!

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