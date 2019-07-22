Беглов: Расширение зеленых зон - наша первая обязанность

Врио губернатора Александр Беглов представил свое видение того, какую роль должны играть в жизни Петербурга парки, сады и скверы, напомнив, что с учетом репутации промышленного мегаполиса возглавляемый им город нуждается в благоустроенных зеленых рекреациях больше, чем многие другие отечественные города.

"Расширение зеленых зон – наша первая обязанность. Недопустима ситуация, когда одной рукой мы приводим сады и скверы в порядок, а другой – сокращаем их площади", - приводит его категоричное высказывание официальный сайт Смольного.

Во время выступления Беглов повторил свой уже не раз озвученный тезис о важности борьбы с несанкционированными свалками и морально поддержал активистов, которые отстояли Муринский парк.

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