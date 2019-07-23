СМИ: В Петербурге задержали торговавшего "веселящим газом" капитана полиции

На прошедших выходных, в ночь на воскресенье, у петербургского клуба Hi-Hat задержали капитана полиции Дмитрия Новикова, открыто торговавшего из автомобиля BMW шариками с "веселящим газом", информирует "Фонтанка".

В свою очередь издание 47news приводит видео с "подработкой" борца с преступностью.

"Один — двести [рублей], два — триста [рублей]", - извещают на камеру девушки, стоящие рядом с авто.

После того, как капитан Новиков был коллегами, в полицейский участок в качестве свидетелей вызвали в том числе охранников ночного заведения. Один из них, Феликс Кулаев, поделился, что "теневым бизнесом" Новиков занимается не первый год, однако в последнее время стал вести себя неадекватно и угрожать охране.

"Мы написали заявление об угрозе убийством. Он, кстати, в полиции не скрывал, что так халтурит, но, по-моему, ещё отходил от чего-то", - рассказал Кулаев.

Новиков причастность к баллону с газом категорически отрицает и говорит, что его приобрела знакомая, которая и попросила привезти ёмкость с газом к клубу. Капитан решил испытать на себе эффект воздействия легкого наркотического вещества, однако постфактум заявил, что "ему не понравилось".

Накануне в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти известили, что Новиков уволен - "по дискредитирующим обстоятельствам".