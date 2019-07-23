"Теплосеть" изучит трубы Василеостровского района на прочность

На протяжении двух дней - 23 и 24 июля - "Теплосеть" в рамках подготовки к новому отопительному сезону будет проверять трубы Василеостровского района на прочность, уведомляет пресс-служба компании.

23 июля работы начнутся на улицах Детской, Опочинина, Шевченко, Канареечной, Гаванской, Весельной, Карташихина, в Тучковом и Волховском переулках, на Большом, Среднем, Малом и Среднегаванском проспектах, 2-3, 6-7, 10-11, 14-15, 18-19, 20-21, 24-25, 28-29 линиях и на площади Собчака.

На другой день, 24 июля, проверка пройдет на улицах: Наличная, Шкиперский проток, Опочинина, Шевченко, Гаванская, Карташихина, Парусная, Кораблестроителей, Нахимова, Боцманская, Капитанская, Каховского, Уральская, Железноводская, Одоевского, Беринга, в Галерном и Адмиральском проездах, на Малом проспекте, Кожевенной линии, площадях Морской Славы и Прибалтийской.

В связи с предстоящим изучением нагрузки сетей петербуржцев предупредили, что в случае прорыва трубы следует не приближаться к месту прорыва и не пытаться пересечь зону разлива кипятка как пешком, так и на автомобиле или транспорте.