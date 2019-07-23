Единороссы предлагают включить в ЗНОП сквер в Кузнечном переулке и участок на Савушкина, 112

Фракция "Единая Россия" внесла на рассмотрение городского Заксобрания инициативу, предполагающую внесение изменений в закон Петербурга "О зеленых насаждениях общего пользования".

В список ЗНОП единороссы предлагают внести участки, являющие собой территории давних споров градозащитников и инвесторов: сквер в Кузнечном переулке и землю на улице Савушкина, 112-116.

"Наш город не должен превратиться в «муравейник» из стекла и бетона. Возможность дышать чистым воздухом, иметь место для прогулок с детьми, выйти из дома в зеленый, благоустроенный двор не менее важна для каждого из нас, чем наличие нового жилья, торговых и офисных центров", - прокомментировал законотворческую инициативу спикер городского парламента Вячеслав Макаров.

Напомним, зеленую зону на Савушкина должен был застроить инвестор из Казахстана. Жители района неоднократно выказывали недовольство, требуя отменить решение о передаче сквера в рамках международного сотрудничества с Казахстаном, которое, уверены они, петербургскими властями было принято вопреки интересам людей и с нарушениями закона.

В сквере в Кузнечном должны были возвести новый корпус музея Федора Достоевского.

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