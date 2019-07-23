Сотрудникам банков запретят пользоваться смартфонами на рабочем месте

Служащим банков могут запретить пользоваться мобильными телефонами на работе, передают "Известия". Данное предложение обсуждают профильные ассоциации банков России (АБР) и российских банков (АРБ).

Исключение смартфонов из рабочей среды - одна из мер по ужесточению контроля за сотрудниками финансовых учреждений. Предполагается, что таким образом можно предотвратить утечку данных в виде фотографий, сделанных на мобильные устройства.

"Как вариант, банки могут обеспечивать сотрудников мобильными телефонами без камер. Важно сохранить служащим связь с внешним миром, одновременно исключив возможность для злоупотреблений. Банк - серьезная организация, которая связана с большими деньгами, персональными данными, репутацией", - считает вице-президент АРБ Олег Скворцов.

Контролировать поведение сотрудников можно посредством камеры, встроенной в монитор. Представители АБР и АРБ собираются обратиться за поддержкой в аппарат Центробанка, рассчитывая, что он окажет содействие по данному вопросу.