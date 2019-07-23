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12:15

Мэр Кунгура отозвал из прокуратуры требование проверить людей в одинаковых футболках

фото ЗакС политика Мэр Кунгура отозвал из прокуратуры требование проверить людей в одинаковых футболках

Глава расположенного в пермском крае города Кунгур отозвал из прокуратуры свое заявление с требованием проверить, участвовали ли родители детей-инвалидов, пришедшие на "Небесную ярмарку" в идентичных футболках, в несанкционированном митинге, пишет "Коммерсант".

Люди посетили мероприятие в футболках с надписями "#отстоимшколукунгур", "#ШколуДляДетейОВЗ" и "#ДаешьЗданиеШколеВцентре".

"Начинают перевираться факты, и ситуация обрастает ошибочными данными. Все это сильно дестабилизирует ситуацию", - цитирует "Коммерсант" заявление, сделанное администрацией Кунгура.

Дело в том, что здание школы для детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) в Кунгуре не так давно признали аварийным, поэтому родители стали опасаться, что её закроют. Местные власти пообещали, что учебное заведение обязательно обретет новый дом, однако сроков его строительства не обозначили, сообщив лишь, что пока дети будут учиться в школе № 12. 

28 июля в Кунгуре пройдет митинг в защиту детей с ОВЗ.

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